Коган считает, что финал Кубка России не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Щербаковой и Трусовой

Генеральный директор федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие Александры Трусовой и Анны Щербаковой на финале Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Безусловно, даже без Трусовой и Щербаковой будет интересно следить за турниром. Там участвуют все сильнейшие фигуристы нашей страны. Будет ли этот турнир достаточным аргументом для попадания в сборную? Сборная команда будет определена после окончания финала кубка России, больше ничего не могу сказать», — сказал Коган «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что Трусова и Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

(Владимир Пушкарев)