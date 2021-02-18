Жулин считает Валиеву фаворитом на Кубке России

Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал «СЭ» новость о том, что Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в Финале Кубка России.

«В любом случае, за турниром будет интересно смотреть. Думаю, что выступят и Косторная, и Туктамышева, и Усачева. А Федерация по окончанию этого турнира будет определяться с двумя оставшимися местами на чемпионат мира. Без понятия, как будет выглядеть первая тройка у девушек. Посмотрим, кто и как готов. Но Валиева, наверное, фаворит, хотя ее на чемпионате мира не будет», — сказал Жулин «СЭ».

Действующая чемпионка России Анна Щербакова гарантировала себе участие на ЧМ. Александра Трусова заняла третье место, уступив Камиле Валиевой, которая не попадает на турнир из-за юного возраста (14 лет).

(Звенигородская Екатерина)