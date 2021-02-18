Щербакова и Трусова не выступят в финале Кубка России по фигурному катанию

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В соревнованиях примут участие Камила Валиева, Алена Косторная, Софья Самодурова и другие фигуристки.

Полный состав участников выглядит так:

1. Валиева Камила — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

2. Гулякова Анастасия — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

3. Косторная Алена — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

4. Нугуманова Елизавета — СШОР, Санкт-Петербург

5. Самодурова Софья — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

6. Талалайкина Мария — СШОР, Санкт-Петербург

7. Тараканова Анастасия — СК «Армия фигурного катания», Москва

8. Туктамышева Елизавета — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург

9. Усачева Дарья — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

10. Фролова Анна — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

11. Хромых Майя — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

?12. Цибинова Ксения — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва