Щербакова и Трусова не выступят в финале Кубка России по фигурному катанию
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России, который пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
В соревнованиях примут участие Камила Валиева, Алена Косторная, Софья Самодурова и другие фигуристки.
Полный состав участников выглядит так:
1. Валиева Камила — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
2. Гулякова Анастасия — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург
3. Косторная Алена — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
4. Нугуманова Елизавета — СШОР, Санкт-Петербург
5. Самодурова Софья — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург
6. Талалайкина Мария — СШОР, Санкт-Петербург
7. Тараканова Анастасия — СК «Армия фигурного катания», Москва
8. Туктамышева Елизавета — СШОР «Звездный лед», Санкт-Петербург
9. Усачева Дарья — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
10. Фролова Анна — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва
11. Хромых Майя — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
?12. Цибинова Ксения — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2021/cor2021_participants.pdf
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