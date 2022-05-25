Генеральный директор ФФККР: «Планируем новые форматы соревнований»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о планах проведения соревнований в предстоящем сезоне.

— Мы планируем новые форматы соревнований. Будет проводиться серия под условным названием «Гран-при России», которая будет проводиться в несколько этапов.

Все этапы будут транслироваться по телевидению, там примут участие сильнейшие российские спортсмены. Будут, возможно, спортсмены из других стран, изъявят это желание. У спортсменов несколько другая мотивация. Они хотят достичь Призовые будут правильным бонусом для сохранения мотивации. Не могу сказать, о каких суммах пойдет речь. Пока это обсуждается. С федерациями это не обсуждалось, — заявил Коган.

Коган занимает пост гендиректора федерации с 2014 года, срок его новых полномочий рассчитан до 2026 года.