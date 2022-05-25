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Сегодня, 18:29

В ФФККР рассказали о ходе работы по восстановлению прав российских спортсменов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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В Федерации фигурного катания на коньках России рассказали о ходе работы по восстановлению прав российских спортсменов.

«Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов.

Мы предпринимаем юридические усилия по восстановлению прав российских спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую. Решения будут публиковаться в официальных коммюнике CAS», — заявил генеральный директор организации Александр Коган.

«Наши отношения с ISU? Общение с ними всегда продолжалось, были всегда деловые отношения. Мы же отправляем заявки на конгресс. Идет обычная переписка, не более того», — добавил президент федерации Александр Горшков.

Международный союз конькобежцев (ISU) 25 апреля объявил об отмене этапа «Гран-при» по фигурному катанию в России, который был запланирован на 25-27 ноября. Еще в начале марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Александр Горшков (фигурное катание)
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