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Сегодня, 18:09

Горшков рассказал о форматах соревнований в предстоящем сезоне в России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал о формате проведения «Гран-при России» в предстоящем сезоне.

— Кубка России как такового не будет. Будет «Гран-при России», этапов будет шесть.

Мы планируем, под условным названием чемпионат России по прыжкам, еще один необычный турнир. Он будет совершенно нового формата, отдельно от Кубка Первого канала.

Города? Мы ждем подтверждений от дворцов спорта. Соревнования будут проводиться в больших дворцах, которые принадлежат клубам КХЛ.

Нам придется проводить соревнования на канадских площадках, все будут предупреждены. Новый олимпийский цикл мы можем себе позволить начать на новых площадках, — заявил Горшков.

Международный союз конькобежцев (ISU) 25 апреля объявил об отмене этапа «Гран-при» по фигурному катанию в России, который был запланирован на 25-27 ноября. Еще в начале марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Александр Горшков (фигурное катание)
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