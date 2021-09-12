Контрольные прокаты, танцы на льду: кто выступит в произвольном танце
11:30
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
Во второй день свои произвольные танцы покажут танцоры на льду. Начало — 12:00 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.
Танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов не смогут принять участия в прокатах по медицинским показаниям.
Первая разминка
1. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный
2. Аннабель Морозова — Андрей Багин
3. Анжелика Абашкина — Павел Дрозд
4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин
Вторая разминка
5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин
6. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
7. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро
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