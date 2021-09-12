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Контрольные прокаты, танцы на льду: кто выступит в произвольном танце

11:30
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Во второй день свои произвольные танцы покажут танцоры на льду. Начало — 12:00 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на сайте Первого канала.

Танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов не смогут принять участия в прокатах по медицинским показаниям.

Первая разминка

1. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

2. Аннабель Морозова — Андрей Багин

3. Анжелика Абашкина — Павел Дрозд

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин

Вторая разминка

5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин

6. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

7. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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