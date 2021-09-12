Фигурное катание, контрольные прокаты: прямая трансляция 12 сентября

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России показывают программы на олимпийский сезон.

Во второй день, 12 сентября, фигуристы покажут произвольные программы (произвольный танец — у танцоров).

Все выступления в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Также трансляция доступна на YouTube.

Расписание выступлений, 12 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

12.00

Анжелика Абашкина — Павел Дрозд, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный

Мужчины, произвольная программа

13.30

Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко

Пары, произвольная программа

15.05 Первый канал

Карина Акопова — Никита Рахманин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Женщины, произвольная программа

16.15 Первый канал

Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова

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