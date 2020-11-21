Косторная, Туктамышева и Трусова на «Гран-при России», произвольные программы: время начала и где смотреть трансляцию
После короткой программы Косторная лидирует — 78,84 балла, следом идут Туктамышева — 74,70 и Трусова — 70,81. Топ-6 дополняют еще три россиянки: Анастасия Гулякова — 70,07, Елизавета Нугуманова — 68,47 и Софья Самодурова — 68,01.
Все они выступят во второй, сильнейшей разминке в произвольной программе.
Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции женской произвольной программы онлайн — в 19:10. На ТВ в это время будет идти восьмой выпуск шоу «Ледниковый период», а прокаты этапа «Гран-при» покажут в записи после 21:20.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Женщины. Произвольная программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября
Первая разминка
Анастасия Галустян (Армения) — 19:25
Алина Урушадзе (Грузия) — 19:33
Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 19:41
Екатерина Рябова (Азербайджан) — 19:48
Виктория Сафронова (Белоруссия) — 19:56
Вторая разминка
Софья Самодурова (Россия) — 20:12
Елизавета Нугуманова (Россия) — 20:19
Анастасия Гулякова (Россия) — 20:27
Александра Трусова (Россия) — 20:35
Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:43
Алена Косторная (Россия) — 20:51
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