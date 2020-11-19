Гран-при России по фигурному катанию в Москве: где смотреть бесплатно трансляции

Традиционный этап серии «Гран-при» в столице России пройдет с 20 по 22 ноября. Зрители соревнований в Москве увидят звезд российского фигурного катания.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений в перемещениях между странами на этапах «Гран-при» в сезоне-2020/21 по решению ISU выступают преимущественно местные спортсмены. Вместе с ними соревнуются те, кто тренируется в стране-организаторе или представляет этот географический регион.

В соревнованиях женщин выступят лучшие российские фигуристки — Алена Косторная, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Евгения Медведева пропускает старт из-за травмы, а приостановившая карьеру в декабре прошлого года Алина Загитова и Камила Валиева представят в Москве показательные номера.

Все выступления показывает Первый канал. Трансляции этапа «Гран-при» в Москве доступны онлайн на сайте телекомпании (20 ноября, 21 ноября, 22 ноября). Также часть соревнований можно смотреть в прямом эфире на ТВ.

Rostelecom Cup. «Гран-при» России. Москва. Расписание соревнований и трансляции

20 ноября, пятница

13:30 Мужчины. Короткая программа

15:30 Танцы на льду. Ритм-танец

18:00 Пары. Короткая программа

19:25 Женщины. Короткая программа (прямой телеэфир — с 19:45)

21 ноября, суббота

13:30 Мужчины. Произвольная программа (прямой телеэфир — с 14:00)

15:40 Танцы на льду. Произвольный танец (на ТВ — в записи после 21:20)

17:30 Пары. Произвольная программа (на ТВ — в записи после 21:20)

19:10 Женщины. Произвольная программа (прямой телеэфир — с 21:20)

22 ноября, воскресенье

14:00 Награждение призеров Rostelecom Cup 2020

15:00 Показательные выступления (прямой телеэфир — с 16:30)

Участники Гран-при России

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Лебедев (Белоруссия), Мориси Квителашвили (Грузия), Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Макар Игнатов (Россия), Михаил Коляда (Россия), Артем Ковалев (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Роман Савосин (Россия), Евгений Семененко (Россия), Илья Яблоков (Россия).

Женщины: Анастасия Галустян (Армения), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафронова (Белоруссия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Алина Урушадзе (Грузия), Анастасия Гулякова (Россия), Алена Косторная (Россия), Елизавета Нугуманова (Россия), Софья Самодурова (Россия), Анна Щербакова (Россия), Александра Трусова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия).

Пары: Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия), Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия), Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия), Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия), Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия), Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия), Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия).

Танцы: Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия), Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия), Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия), Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия), Анабель Морозова / Андре Багин (Россия), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия), Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина).