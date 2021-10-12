Тарасова: «Медведева становится совсем другой рядом с Даней Милохиным»

Заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова высоко оценила третье выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина.

«Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. Потому что, если ты ей управляешь, это уже «башенность». А Даня безбашенно катается — и нам это нравится. Это неожиданно. Женя и Даня показывают неожиданные номера, проделывают неожиданную работу, и их актерская работа тоже неожиданная.

Когда мы бы еще могли увидеть Женю такой, ты представь? Ну просто никогда. И это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, превращается в совсем другую... И мы любим Женю за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше безбашенно!» — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».