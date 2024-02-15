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15 февраля, 07:07

Усачева рассказала о впечатлениях от съемок в фильме «Лед-3»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, что довольна участием в съемках фильма «Лед-3».

17-летняя спортсменка сыграла в фильме саму себя и была дублершей главной героини.

«У меня остались очень позитивные впечатления от фильма «Лед-3». Съемки в нем стали для меня невероятным опытом, который я была очень рада получить. Все актеры, вся команда очень тепло меня приняли. Я за это очень благодарна и повторила бы этот опыт еще раз», — цитирует Усачеву «Газета.Ru».

Источник: «Газета.Ru»
Фигурное катание
Дарья Усачева
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