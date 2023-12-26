Фигуристка Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.

«Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что все равно пришлось копить, импульсивно не купишь. Не было такого, что мне понравилась квартира — и я на нее копила, наоборот — я копила деньги, думала, куда их вложить — и решилась на квартиру», — написала Туктамышева.

В октябре спортсменка объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

26-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы.

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