Тарасова назвала Костомарова спортсменом года

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвала спортсмена 2023 года.

«Я назову Романа Костомарова. Он победил в борьбе за жизнь», — сказала Тарасова «СЭ».

В начале 2023 года фигуриста госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.