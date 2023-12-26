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Сегодня, 13:10

Тарасова назвала Костомарова спортсменом года

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвала спортсмена 2023 года.

«Я назову Романа Костомарова. Он победил в борьбе за жизнь», — сказала Тарасова «СЭ».

В начале 2023 года фигуриста госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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