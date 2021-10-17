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Самоделкина призналась, что в шоу «Ледниковый период» болеет за Милохина и Медведеву

Фигуристка Самоделкина рассказала, за кого болеет в шоу «Ледниковый период»
16:56
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Софьи Самоделкиной. Фото Instagram
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что болеет за Евгению Медведеву и тиктокера Данила Милохина в шоу «Ледниковый период». Девушка поделилась эмоциями от просмотра их выступлений.

«Очень круто! Прям бомбезно! Болею за них! Хочу, чтобы стали первыми, — написала Самоделкина в сторис в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Медведева и Милохин выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В субботу, 16 октября, они представили номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц».

Сторис Софьи Самоделкиной. Фото Instagram
Сторис Софьи Самоделкиной. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора
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