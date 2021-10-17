Самоделкина призналась, что в шоу «Ледниковый период» болеет за Милохина и Медведеву

Российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что болеет за Евгению Медведеву и тиктокера Данила Милохина в шоу «Ледниковый период». Девушка поделилась эмоциями от просмотра их выступлений.

«Очень круто! Прям бомбезно! Болею за них! Хочу, чтобы стали первыми, — написала Самоделкина в сторис в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.