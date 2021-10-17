Самоделкина призналась, что в шоу «Ледниковый период» болеет за Милохина и Медведеву
Фигуристка Самоделкина рассказала, за кого болеет в шоу «Ледниковый период»
16:56
Российская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что болеет за Евгению Медведеву и тиктокера Данила Милохина в шоу «Ледниковый период». Девушка поделилась эмоциями от просмотра их выступлений.
«Очень круто! Прям бомбезно! Болею за них! Хочу, чтобы стали первыми, — написала Самоделкина в сторис в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Медведева и Милохин выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В субботу, 16 октября, они представили номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц».
Сторис Софьи Самоделкиной. Фото Instagram
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