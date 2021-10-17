Тиффани Загорски покинет инфекционную больницу через неделю

Тренер Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро Елена Маркова рассказала, что фигуристка будет выписана из инфекционной больницы в конце следующей недели.

«Если все будет складываться хорошо, то из больницы она будет выписана в конце следующей недели. Выздоровление идет по плану, все достаточно позитивно, я все время на связи с докторами. Мы ее любим и ждем, надеемся, что на следующей неделе ее отпустят.

Надеемся, что реабилитация пройдет быстро и она вскоре вернется в строй. Джон тренируется в полном объеме, поэтому надеемся, что с этой проблемой мы быстро справимся», — цитирует Маркову ТАСС.

Загорски и Гурейро по медицинским показателям снялись с первого этапа «Гран-при в Лас-Вегасе», который пройдет 22-24 октября. Позже стало известно, что Загорски попала в инфекционную больницу.