Фигуристка Нугуманова не тренируется в группе Рукавицына

Фигуристка Елизавета Нугуманова не тренируется в группе Евгения Рукавицына, сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу.

Сейчас группы Рукавицына и Светланы Соколовской тренируются на сборах в Кисловодске. Нугумановой нет на фотографиях, которые появляются в соцсетях.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работала с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.