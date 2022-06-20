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Сегодня, 15:34

Фигуристка Нугуманова не тренируется в группе Рукавицына

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Елизавета Нугуманова не тренируется в группе Евгения Рукавицына, сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу.

Сейчас группы Рукавицына и Светланы Соколовской тренируются на сборах в Кисловодске. Нугумановой нет на фотографиях, которые появляются в соцсетях.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работала с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nugumanova-ne-treniruetsya-v-gruppe-rukavitsyna
Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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