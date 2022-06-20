Фигуристка Нугуманова не тренируется в группе Рукавицына
Фигуристка Елизавета Нугуманова не тренируется в группе Евгения Рукавицына, сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу.
Сейчас группы Рукавицына и Светланы Соколовской тренируются на сборах в Кисловодске. Нугумановой нет на фотографиях, которые появляются в соцсетях.
Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.
Нугуманова работала с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.
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