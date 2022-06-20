Фигуристка Нугуманова рассказала, как справляется с хейтом

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала в своих социальных сетях, как справляется с хейтом.

«Я не обращаю внимание на какой-то хейт в мою сторону! Негатив абсолютно не воспринимаю. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно вообще расстроить», — написала Нугуманова.

Ранее Нугуманова опубликовала видео из ванной и показала фото в леопардовом купальнике.

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.