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Сегодня, 15:19

Фигуристка Нугуманова рассказала, как справляется с хейтом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала в своих социальных сетях, как справляется с хейтом.

«Я не обращаю внимание на какой-то хейт в мою сторону! Негатив абсолютно не воспринимаю. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно вообще расстроить», — написала Нугуманова.

Ранее Нугуманова опубликовала видео из ванной и показала фото в леопардовом купальнике.

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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