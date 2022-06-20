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Сегодня, 15:45

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис показала фото с мужчиной, поздравив его с Днем отца

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Диана Дэвис.
Фото Личные соцсети
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Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, показала фото с мужчиной, поздравив его с Днем отца.

Диана Дэвис. Фото Личные соцсети
Диана Дэвис.
Личные соцсети

Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. По словам Тутберидзе, отцом девочки стал ее тогдашний муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью — так их пути разошлись.

Ранее издание The Skating Lesson сообщило, что Дэвис будет выступать за команду США. Сама Дэвис и ее мать, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опровергли эту информацию.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заняла 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) в танцах на льду. Фигуристы представляли команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Фигурное катание
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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