Дочь Тутберидзе Диана Дэвис показала фото с мужчиной, поздравив его с Днем отца

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, показала фото с мужчиной, поздравив его с Днем отца.

Диана Дэвис. Личные соцсети

Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. По словам Тутберидзе, отцом девочки стал ее тогдашний муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью — так их пути разошлись.

Ранее издание The Skating Lesson сообщило, что Дэвис будет выступать за команду США. Сама Дэвис и ее мать, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опровергли эту информацию.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заняла 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) в танцах на льду. Фигуристы представляли команду Олимпийского комитета России (ОКР).