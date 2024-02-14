Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе

Александра Трусова может заменить Камилу Валиеву в весеннем туре ледовых шоу команды Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, Трусова уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе.

В среду, 14 февраля команда Тутберидзе объявила, что Камила Валиева не сможет принять участие в туре ледовых шоу, который пройдет с 30 марта по 30 апреля в 13 городах России.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

9 февраля в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили «СЭ», что Валиева не сможет выступать в шоу, если она участвует в тренировочном процессе, а также если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации. При нарушении условий дисквалификации Валиевой могут продлить отстранение.