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10 марта, 12:22

Фигуристка Константинова: «Хотела бы поблагодарить за такую мощную поддержку в сложной и унизительной ситуации»

Виктория Кравченко
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о поддержке болельщиков в связи с отказом ей в участии на турнире «Русский вызов».

«Хотела бы поблагодарить еще раз за такую мощную поддержку в сложной и унизительной для меня ситуации.

У фигуристов лучшие болельщики! Спасибо, что вам важны ваши спортсмены, что вам важны их чувства и переживания, что вы не остаетесь в стороне, что всегда готовы прийти с нужными словами и поддержкой», — написала Константинова в своем Telegram-канале.

8 марта стало известно, что Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов».

Чемпионат показательных программ по решению жюри второй год подряд выиграл Алексей Ягудин, серебро взяла Елизавета Туктамышева, бронзу поделили Ксения Синицына, Мария Петрова/Алексей Тихонов, Оксана Домнина/Максим Шабалин.

Станислава Константинова
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