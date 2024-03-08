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8 марта, 22:54

Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»: «Это было очень жестоко»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что не примет участие в турнире «Русский вызов».

«К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» по решению организаторов. Я уже проплакала два часа. Я даже не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что мой номер не понравился, не понравилось мое катание.

Мне сказали, что мое катание пустое, я вообще не еду, у меня нет скорости, что я не подхожу по каким-то физическим критериям под формат. Мне очень обидно, я очень много времени потратила на этот номер, вложила в это свою душу.

Я ни в коем случае не хочу какого-то конфликта, не хочу с кем-то ссориться. Я принимаю абсолютно любую критику. Когда специалисты мне говорят, что им что-то не понравилось, я обязательно приму это, но мне обидно, это было очень жестоко», – заявила Константинова в своем Telegram-канале.

Турнир «Русский вызов» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный».

 

Фигурное катание
Станислава Константинова
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