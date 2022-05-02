Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:56

«До скорой встречи». Загитова попрощалась с «Хрустальным»

Загитова выложила видео, где прощается с «Хрустальным»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, где показывает, как прощается с ледовым катком «Хрустальный».

«Всем привет! Смотрите, где я. Забрала чемодан, там все тренировочные вещи. До скорой встречи», — сказала фигуристка.

Подписчики в соцсети отреагировали на пост Загитовой:

«Ну хороша же!»

«Голубка, умиляюсь твоей вкусной речи».

«Набирайся сил, ты огромная молодчинка и трудяжка!»

«Какая красавица, чудо».

«Алина, ты прекрасна! Отдыхай! Очень ждем в новом сезоне!»

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
1
3
Читайте также
Тайная полиция 10 лет следила за Катариной Витт: секс-символ фигурного катания подозревалась в шпионаже и доносах
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин подарил Валиевой к 16-летию шкатулку с платком
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости