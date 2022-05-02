«До скорой встречи». Загитова попрощалась с «Хрустальным»

Загитова выложила видео, где прощается с «Хрустальным»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, где показывает, как прощается с ледовым катком «Хрустальный».

«Всем привет! Смотрите, где я. Забрала чемодан, там все тренировочные вещи. До скорой встречи», — сказала фигуристка.

Подписчики в соцсети отреагировали на пост Загитовой:

«Ну хороша же!»

«Голубка, умиляюсь твоей вкусной речи».

«Набирайся сил, ты огромная молодчинка и трудяжка!»

«Какая красавица, чудо».

«Алина, ты прекрасна! Отдыхай! Очень ждем в новом сезоне!»