«До скорой встречи». Загитова попрощалась с «Хрустальным»
Загитова выложила видео, где прощается с «Хрустальным»
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео, где показывает, как прощается с ледовым катком «Хрустальный».
«Всем привет! Смотрите, где я. Забрала чемодан, там все тренировочные вещи. До скорой встречи», — сказала фигуристка.
Подписчики в соцсети отреагировали на пост Загитовой:
«Ну хороша же!»
«Голубка, умиляюсь твоей вкусной речи».
«Набирайся сил, ты огромная молодчинка и трудяжка!»
«Какая красавица, чудо».
«Алина, ты прекрасна! Отдыхай! Очень ждем в новом сезоне!»
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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