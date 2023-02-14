Фигурист сборной США Наумов объяснил, почему продолжил карьеру после четырех операций

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов в интервью «СЭ» рассказал, почему спортсмены продолжают карьеру, несмотря на угрозу здоровью. Наумов — сын российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой, чемпионов мира 1994 года.

— Как говорится, здоровых спортсменов не бывает. У тебя были очень серьезные травмы. Сколько переломов, считал?

— Получилось так, что первая моя серьезная травма была лет пять-шесть назад. Всегда с голеностопом были проблемы. У меня никогда не было такого перелома. Или что это такое? Это я точно по-русски не скажу. (Переходит на английский.) Моя кость надломилась, и ее часть начала тереться о сухожилие. (Обратно на русский.) Первая операция была — удалить часть кости. Вторая — другие кусочки удалить, потом третья — в том же самом месте, чтобы закрыть дырку, которую они сделали, чтобы найти кусочки этой кости, четвертая — чтобы залечить рубцы на мышечной ткани. Все это было на голеностопе.

У всех спортсменов есть травмы, это правда. Моя проблема в том, что мы не могли отдохнуть. Доктор постоянно говорил, что надо взять паузу два-три месяца, но мы не могли это себе позволить — соревнования и все такое. Когда я перестал кататься и взял брейк, это было самое лучшее, что я мог сделать для своего голеностопа. Сколько лет мне говорили брать этот перерыв! Когда обратно вернулся, тоже были проблемы, с мышцами, я же телом не двигал давно, но в голеностопе травма зажила и меня не беспокоила.

— Неужели не страшно после таких травм прыгать? Или ты просто сумасшедший?

— Если мы, спортсмены, ставим цель, мало что может нас увести от нее. Даже травма. Желание вернуться, сделать то, что хотел, на что потратил время, сильнее, даже если приходится пропустить месяц, два, три, четыре. Многие спортсмены после операций возвращаются сильнее и лучше. Именно из-за этого — желания сделать запланированное, то, что нравится, хочется. Оно тебя ведет через все время вне игры, — сказал Наумов.

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