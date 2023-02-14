Американский фигурист Наумов: «Было бы интересно, если бы на Олимпиаде вручали медаль за четвертое место»

Русско-американский фигурист Максим Наумов, ставший четвертым на чемпионате США, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли расширить подиум на крупных соревнованиях. По давней традиции Наумов был на пьедестале чемпионата.

— Ты получил оловянную медаль на чемпионате США за четвертое место. Первая такая в карьере?

— Думаю, да, первый мой опыт с такой медалью (смеется). Попасть на подиум чемпионата США — очень большое дело. Мне все равно, какая у меня медаль, после шести-семи месяцев перерыва я был рад, что просто попал на этот старт.

— Может, на других соревнованиях тоже сделать медаль за четвертое место? Чемпионате мира, Олимпиаде?

— В принципе, было бы интересно, я не знаю, как бы сделал. Столько лет одно и то же, и это престижные соревнования... Всегда думаешь в категориях «первый — второй — третий».

— Было обидно, что тебе не хватило немного до третьего места, которое занял Андрей Торгашев?

— Не могу сказать, конечно, что не думал об этом вообще. Конечно, думал. Но нет, не обидно. Цель была просто показать себя, что я еще здесь, еще катаюсь. Я вообще не думал попасть на подиум.

Полностью интервью с Максимом Наумовым читайте на сайте «СЭ».