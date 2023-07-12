Костомаров завел аккаунт в Telegram и опубликовал новое видео

Российский фигурист Роман Костомаров завел аккаунт в Telegram. Олимпийский чемпион опубликовал видео.

«Всем привет! Теперь я в Telegram. И это реально я и реально с вами», — сказал Костомаров.

6 июля сообщалось, что Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем информировалось, что через неделю он продолжит процесс протезирования рук в больнице.

26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.