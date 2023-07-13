Фролова: «Это вообще кошмар какой-то. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну»

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала информацию о том, что она может перейти в сборную Греции.

«Это вообще кошмар какой-то. Особенно когда год с переломом просидела. Мне приписали, что я перешла кататься то ли за Армению, то ли за Азербайджан. И вот теперь Греция. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну. Откуда вообще берутся эти слухи? Нельзя так», — цитирует Sport24 Фролову.

17-летняя Фролова является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр-2020.