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Фролова: «Это вообще кошмар какой-то. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала информацию о том, что она может перейти в сборную Греции.

«Это вообще кошмар какой-то. Особенно когда год с переломом просидела. Мне приписали, что я перешла кататься то ли за Армению, то ли за Азербайджан. И вот теперь Греция. Мне никогда не предлагали перейти в другую страну. Откуда вообще берутся эти слухи? Нельзя так», — цитирует Sport24 Фролову.

17-летняя Фролова является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр-2020.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-12-voobshche-koshmar-kakoy-to-figuristka-frolova-otvetila-na-slukhi-chto-perekhodit-v-sbornuyu-gretsii
Фигурное катание
Анна Фролова
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