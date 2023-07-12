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Сегодня, 19:35

Ветлугин рассказал о своём отношении к конкуренции между фигуристами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер финала Кубка России 2022 года по фигурному катанию Матвей Ветлугин рассказал о своем отношении к конкуренции между фигуристами.

«Я в первую очередь смотрю лично на себя и на свои возможности, потенциал конкретного дня или небольшой перспективы будущего, потому что я уже обожжен горьким опытом стремления обогнать кого-либо, желанием быстро набрать форму раньше времени. Сейчас я понимаю, сколько мне пришлось преодолеть проблем со здоровьем, поэтому я должен четко контролировать и опираться на внутренние ощущения готовности организма. Появилось понимание, что не нужно обращать на кого-либо внимание, а прислушиваться к самому себе. Оно, как мне кажется, близко к идеологии и философии Елизаветы Туктамышевой. Она в своей спортивной жизни прошла многое и понимает, что на льду нужно тренироваться и делать ровно то, к чему ты готов в конкретный период. Это тоже такой наглядный пример для меня», — приводит слова Ветлугина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Ветлугин занял пятое и шестое места на этапах Гран-при России, но несмотря на это стал участником финала Гран-при. По сумме двух программ фигурист занял 11-е место.

Источник: https://metaratings.ru/news/vetlugin-mne-blizka-filosofiya-tuktamyshevoi-ona-naglyadnyi-primer-dlya-menya-265502/
Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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