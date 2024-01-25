Фигурист Ковалев рассказал о восстановлении после перелома ноги

Фигурист Артем Ковалев приступил к тренировкам на льду после перелома ноги, однако все еще не совершает прыжки.

«Восстановление проходит хорошо, уже вышел на лед, восстановил базовые элементы: блоки, вращения. Но не форсирую события, пока без прыжков, еще нельзя», — приводит слова Ковалева ТАСС.

В октябре 20-летний Ковалев сообщил, что сломал ногу, упав с четверного тулупа. В прошлом сезоне он занял пятое место на чемпионате России.