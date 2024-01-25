Чернышова и Вильчик считают, что использовать ультра-си в парном катании нерационально

Спортивная пара Анастасии Чернышовой и Владислава Вильчика заявила, что вставлять в программу элементы ультра-си в парном катании нерационально из-за их низкой стоимости.

«Произвольную хорошо проехали, над короткой надо еще работать. Не пробовали четверной подкрут делать на тренировках. Рационально ли исполнять элементы ультра-си в парном катании? Пока нет, по баллам они очень мало стоят, чтобы рисковать. Может, что-нибудь попробуем под конец сезона — четверные подкрут и выброс, но в программу пока опасно вставлять», — приводит слова Вильчика ТАСС.

Ранее пара заняла второе место на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы».