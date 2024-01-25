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Сегодня, 23:03

Чернышова и Вильчик считают, что использовать ультра-си в парном катании нерационально

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивная пара Анастасии Чернышовой и Владислава Вильчика заявила, что вставлять в программу элементы ультра-си в парном катании нерационально из-за их низкой стоимости.

«Произвольную хорошо проехали, над короткой надо еще работать. Не пробовали четверной подкрут делать на тренировках. Рационально ли исполнять элементы ультра-си в парном катании? Пока нет, по баллам они очень мало стоят, чтобы рисковать. Может, что-нибудь попробуем под конец сезона — четверные подкрут и выброс, но в программу пока опасно вставлять», — приводит слова Вильчика ТАСС.

Ранее пара заняла второе место на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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