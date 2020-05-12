Фигурист группы Тутберидзе Самсонов подписался на Instagram академии Плющенко

Чемпион России среди юниоров 14-летний Даниил Самсонов подписался на соцсети академии Евгения Плющенко, следует из списка его Instagram-подписок.

Даниил Самсонов подписался на инстаграм академии Плющенко. pic.twitter.com/bbepZ4gFgB — Lublineс93 (@Lublinec931) May 12, 2020

Ранее в СМИ уже были слухи о переходе Самсонова в академию Плющенко, но тогда фанаты фигуриста опровергли их, сославшись на переписку со спортсменом.

Самсонов — двукратный чемпион России среди юниоров, действующий бронзовый призер финала Гран-при, на последнем чемпионате России он занял шестое место. (Дмитрий Кузнецов)