Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной

Фигурист Артем Грицаенко рассказал, что пара Алена Косторная и Георгий Куница в ближайшее время могут составить конкуренцию. Он рассказал, что находится в дружеских отношениях с фигуристом.

«Гоша рассказывал, что Алена в принципе эмоциональная девушка. Алена и Гоша хорошо смотрятся. Думаю, через годик будут конкурентоспособной парой», — цитирует Грицаенко РИА «Новости».

Косторная — чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании. С нынешнего сезона она выступает в паре со своим мужем Куницей.