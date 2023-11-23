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Сегодня, 09:46

Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной

Виктория Кравченко
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурист Артем Грицаенко рассказал, что пара Алена Косторная и Георгий Куница в ближайшее время могут составить конкуренцию. Он рассказал, что находится в дружеских отношениях с фигуристом.

«Гоша рассказывал, что Алена в принципе эмоциональная девушка. Алена и Гоша хорошо смотрятся. Думаю, через годик будут конкурентоспособной парой», — цитирует Грицаенко РИА «Новости».

Косторная — чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании. С нынешнего сезона она выступает в паре со своим мужем Куницей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231123/pary-1911234682.html?in=l
Алена Косторная / Георгий Куница
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