Губерниев — об игре в теннис Костомарова: «Я уже ничему не удивляюсь, Роман покорит любые вершины»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал видео, в котором олимпийский чемпион Роман Костомаров играет в теннис с протезом руки.

«Роман Костомаров — человек с безграничными возможностями. Я бесконечно его люблю и приклоняюсь перед ним. Пример для всех нас. Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров любые вершины покорит. Это для всех нас огромный пример и жизнелюбия, и силы духа, и колоссального преодоления. Я слежу, переживаю, радуюсь. Желаю ему всячески долголетия и успехов», — сказал Губерниев «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.