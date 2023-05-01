Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:20

Фигурист Энберт выступил против блокировки YouTube и соцсетей

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» поделился мнением о работе соцсетей в России. Энберт активно использовал Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») и собирает запустить свой блог.

— Что думаешь про блокировку YouTube? Тупой вопрос, но... За или против?

— Я вообще против любых блокировок средств коммуникации. Понятно, что в разных странах разные законы. В этом я тоже не вижу ничего плохого. К примеру, вы знали, что телефоны в Японии обязательно должны щелкать, когда вы делаете фотографию? То есть нельзя продавать телефон, который не щелкает, даже на беззвучном режиме.

— Да ладно.

— Да, вот так. Тоже свой закон. То есть у всех есть требования к компаниям, которые выходят на их рынок. Я просто за то, чтобы все решалось дипломатическим путем, без блокировок. И, к примеру, когда заблокировали известную сеть... Понятно, исчез контент, который кого-то не устраивал, но также исчезла огромная площадка для малого бизнеса, где они продвигали себя, рекламировали свои услуги, часто полезные людям. Честно, я настолько же удобного аналога для себя не нашел.

— Но, кстати, аналога Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») у нас в стране нет. В отличие от попыток сделать нечто похожее на YouTube.

— Ну да, все либо во ВКонтакте, либо в Telegram, но это другое. Дьявол в мелочах. Может, каких-то мелочей пока не хватает. Просто в том же YouTube много нишевых блогеров, которые создают в том числе нужный контент для людей. И не хотелось бы, чтобы стало еще на один удобный инструмент меньше для людей.

Полностью интервью с Александром Энбертом читайте на сайте «СЭ».

Александр Энберт
2
0
Читайте также
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Энберт высказался о бизнесе Блиновской

Энберт — об однополых парах в фигурном катании: «Ничего против не имею, но смотреть не буду»
Новости
RSS RSS
Все новости