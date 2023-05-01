Фигурист Энберт выступил против блокировки YouTube и соцсетей

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в интервью «СЭ» поделился мнением о работе соцсетей в России. Энберт активно использовал Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») и собирает запустить свой блог.

— Что думаешь про блокировку YouTube? Тупой вопрос, но... За или против?

— Я вообще против любых блокировок средств коммуникации. Понятно, что в разных странах разные законы. В этом я тоже не вижу ничего плохого. К примеру, вы знали, что телефоны в Японии обязательно должны щелкать, когда вы делаете фотографию? То есть нельзя продавать телефон, который не щелкает, даже на беззвучном режиме.

— Да ладно.

— Да, вот так. Тоже свой закон. То есть у всех есть требования к компаниям, которые выходят на их рынок. Я просто за то, чтобы все решалось дипломатическим путем, без блокировок. И, к примеру, когда заблокировали известную сеть... Понятно, исчез контент, который кого-то не устраивал, но также исчезла огромная площадка для малого бизнеса, где они продвигали себя, рекламировали свои услуги, часто полезные людям. Честно, я настолько же удобного аналога для себя не нашел.

— Но, кстати, аналога Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») у нас в стране нет. В отличие от попыток сделать нечто похожее на YouTube.

— Ну да, все либо во ВКонтакте, либо в Telegram, но это другое. Дьявол в мелочах. Может, каких-то мелочей пока не хватает. Просто в том же YouTube много нишевых блогеров, которые создают в том числе нужный контент для людей. И не хотелось бы, чтобы стало еще на один удобный инструмент меньше для людей.

Полностью интервью с Александром Энбертом читайте на сайте «СЭ».