«Надо показывать, как правильно отдавать дань памяти в День Победы». Мнение Энберта

Призер Олимпиады и чемпионата мира — о своем отношении к теме Великой Отечественной войны, которой посвящено ледовое шоу в «Мегаспорте».

На шоу 4 мая в Москве Александр Энберт вернется на лед вместе с Евгенией Медведевой, причем они разучили новые элементы — тодес, сложные поддержки. «СЭ» поговорил с российским фигуристом о мероприятии, посвященном Дню Победы, карьере в соцсетях и революции в парном катании.

Не пользовался услугами Блиновской

— Александр, ты по льду катался с камерой — стал блогером?

— В какой-то степени я им уже был, потому что и в социальных сетях рассказывал о жизни. Просто я привык вести блог отрывками по 15-30 секунд в вертикальном формате — чтоб помещаться. (Смеется.) Теперь хочу попробовать подлиннее и горизонтально. Он будет максимально близким к фигурному катанию. Если честно, мне интересно узнать, как другие виды спорта видят фигурное катание, что им нравится, что не нравится, советы извне, интересно мнение фигуристов по поводу разных событий. Зрители представляют свою картину, интересно послушать, как реагируют спортсмены на те или иные события в фигурном катании — все-таки они знают, чего это стоит изнутри. Ну и это инструмент, с помощью которого я могу поделиться своими собственными мыслями в том числе.

— Кто лучший блогер, у кого ты будешь брать пример?

— Лучший блогер — Алеся (жена Александра. — Прим. «СЭ»), это она меня сподвигла. Посмотрел, как у нее получается вести блог о путешествиях, монтировать, что это несложно.

— Ты рассматриваешь блог как вариант заработка в перспективе? И как ты относишься к посылу условного заводчанина, который скажет, что эти блохеры — лодыри и добавленной стоимости не производят?

— Слушайте, ну человечество потребляет все больше контента, экономика меняется. Появляется огромное количество платформ, стриминговых площадок. И все равно мало, все ищут, что бы снять, придумать, а пользователи ищут, что бы посмотреть. Потребление увеличивается, соответственно, спрос рождает предложение. Я надеюсь, что мое предложение будет кому-то интересно. (Смеется.)

— Вот был спрос на такого блогера Блиновскую с марафонами желаний. А теперь блога нет. Слышал про эту историю?

— Да. У нее был, по сути, такой же бизнес по производству информации. То, что компании стараются платить поменьше налогов и прибегают к дроблению активов, — это не ново, не она же это придумала. Такое встречается во многих отраслях, давайте честно скажем. Незаконно? Видимо, да. Просто ее бизнес сделал незаконную вещь, это заметили и предписали сделать все по закону. Я так это вижу.

Но я не следил за ее деятельностью. Если она кому-то помогает, классно. Я сам не пользуюсь такими марафонами и услугами на данный момент. Может, когда-нибудь мне это понадобится. (Смеется.)

Александр Энберт в шоу «Ледниковый период». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не хотелось бы, чтобы у людей забрали еще один инструмент коммуникации

— Что думаешь про блокировку YouTube? Тупой вопрос, но... за или против?

— Я вообще против любых блокировок средств коммуникации. Понятно, что в разных странах разные законы. В этом я тоже не вижу ничего плохого. К примеру, вы знали, что телефоны в Японии обязательно должны щелкать, когда вы делаете фотографию? То есть нельзя продавать телефон, который не щелкает, даже на беззвучном режиме.

— Да ладно.

— Да, вот так. Тоже свой закон. То есть у всех есть требования к компаниям, которые выходят на их рынок, я просто за то, чтобы все решалось дипломатическим путем, без блокировок. И к примеру, когда заблокировали известную сеть... понятно, исчез контент, который кого-то не устраивал, но также исчезла огромная площадка для малого бизнеса, где они продвигали себя, рекламировали свои услуги, часто полезные людям. Честно, я настолько же удобного аналога для себя не нашел.

— Но, кстати, аналога Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещенной в России. — Прим. «СЭ») у нас в стране нет. В отличие от попыток сделать нечто похожее YouTube.

— Ну да, все либо во «ВКонтакте», либо в Telegram, но это другое. Дьявол в мелочах, может, каких-то мелочей пока не хватает. Просто в том же YouTube много нишевых блогеров, которые создают в том числе и нужный контент для людей. И не хотелось бы, чтобы стало еще на один удобный инструмент меньше для людей.

Александр Энберт и Наталья Забияко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В синхронном катании выступают 12 девушек. Почему не могут две?

— Вторая дискуссионная тема — сначала вместе программу решили показать Пападакис и Хаббелл, теперь уже и Сизерон с Ламбьелем подтянулись. Может ли это в проекции привести к тому, что появится новый, даже олимпийский вид — парное катание или танцы мужчин, женщин?

— Для меня, если люди находят выход своих творческих идей в любых парах и сочетаниях, которые им кажутся интересными, то это их дело, ничего против не имею. По поводу олимпийского вида сложнее. Даже настолько близкий к фигурному катанию вид, как синхронное катание, не может попасть на Олимпийские игры очень долго. Хотя он соответствует всем критериям, но, видимо, требуется что-то еще.

В общем, рановато рассуждать на эту тему, мне сложно представить такой поворот на данный момент. А если люди видят так самовыражение, найдутся зрители, будут смотреть, кому-то понравится — о'кей. В синхронном катании девочки катаются вместе. Вот здесь две будут девочки кататься вместе. Просто где границы? Двум нельзя, а трем можно? Двенадцати или шестнадцати можно, как показывает практика. Есть художественная гимнастика с групповыми элементами или прыжки в воду, где вдвоем мужчины прыгают. Понятно, что все воспринимают фигурное катание больше как танец про отношения, но это вопрос восприятия зрителей. Честно, я вряд ли буду смотреть. Не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права.

— Ни с кем из мужчин не прокатился бы, короче?

— Не знаю, не уверен. Хотя опять же — у нас есть прекрасная пара акробатов в шоу. Двое мужчин. Они прекрасно катаются, восхищают зрителей. И почему нет? Вот они катаются в паре, даже за руку держатся и делают сложные элементы. Но ты воспринимаешь это как классный спектакль. Не знаю, что приготовят Пападакис с Хаббелл и Ламбьель с Сизероном. Если есть идея, пусть делают. Мне просто интереснее смотреть на них в оригинальном составе.

Эмоции о войне тебя переполняют, и лед — то место, где их можно показать

— Давай все же скажем, что будет за шоу 4 мая.

— Шоу будет, шоу должно продолжаться. Тема сложная, конечно, мы это осознаем. Но какая бы она сложная ни была, ее нужно проживать, чувствовать, рассказывать. И тема 9 Мая и Великой Отечественной войны, понятно, для нас всех, с одной стороны, очень грустная, но с другой — Дню Победы мы очень радуемся. То есть эмоции тебя переполняют, и это разные эмоции. Лед — то место, где можно как раз показать разные эмоции и истории. Сделать это для зрителей, для себя просто необходимо. Мне кажется, за последнее время мы привыкли, что «Мегаспорт» — не хоккейная коробка, но настоящая сцена, на которой ставятся спектакли. А искусство — язык, доступный каждому.

— Нынешние события меняют отношение к выступлению? Обостряют чувства, возможно?

— Я бы сказал так — мы здесь все-таки для того, чтобы отдать дань памяти людям, которые прошли Великую Отечественную войну, и это настолько важное событие в нашей истории, что его не стоит соединять с другими событиями. Оно настолько великое и самодостаточное, что его значимость сама по себе грандиозна.

— К этому празднику по-разному относятся, и я от разных людей слышал, что его значимость иногда выходит боком, с перебором.

— Слушай, мое личное убеждение, что дело не в празднике, дело в людях. То есть он как был, так и остался великим. Вот как раз и нужно рассказывать людям, что можно так отдать дань памяти, через искусство, а не только так, как ты сказал. Хотя любые атрибуты объединяют людей, они тоже важны. И даже в спортивной команде, когда ты носишь куртку с надписью «Россия», чувствуешь себя по-другому — вот, классно, мы одна команда! Можно назвать это корпоративной лояльностью, в фирмах тоже бывает атрибутика как элемент тимбилдинга.

И в праздник атрибуты тоже необходимы, чтобы люди почувствовали себя одним целым. Это важно на уровне и страны, и даже самой маленькой компании с офисом на 10 квадратных метров, когда у нее какие-то свои браслетики, например. В георгиевскую ленту тоже заложен огромный смысл, она должна объединять. Мне приятно, когда город украшают, проходят театрализованные постановки, что мои родители этому радуются так же, как и я, что мы становимся хотя бы немного ближе друг к другу. Но да, проявления разные можно встретить, и где-то бывает перебор. Для меня этот праздник в первую очередь повод отдать дань памяти людям, прошедшим через войну.