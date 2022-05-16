Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, почему не хотел обсуждать ситуацию со своим избиением.

«Изначально хочу уточнить, что произошло не сейчас, а почти четыре месяца назад. Не знаю, почему вдруг вновь всплыла уже довольно старая информация. С самого начала я вообще ни с кем не хотел все это обсуждать вне рамок правосудия: во-первых, в больнице был просто не в состоянии, а сразу после было ни до чего, во-вторых, обсудив произошедшее с адвокатом, решил перевести все случившееся в официальное русло — по закону те, кто на меня напал, должны понести наказание. А вот потом...» — приводит слова Соловьева RT.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об избиении Соловьева прекращено.