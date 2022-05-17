Синицина: «Впервые каталась верхом на лошади. Это что-то нереальное»

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась эмоциями от конной прогулки.

«Впервые каталась верхом на лошади, сама! Это что-то нереальное вообще было. А еще обстановка была какая-то волшебная: пустыня, закат и лошади...

Теперь появилась мечта научиться ездить верхом более профессионально. Как думаете, получится? Кто давно занимается верховой ездой, подскажите, сколько нужно времени, чтобы научиться этому хорошо?" — написала фигуристка в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.