Синицина: «Впервые каталась верхом на лошади. Это что-то нереальное»
Синицина впервые прокатилась на лошади
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась эмоциями от конной прогулки.
«Впервые каталась верхом на лошади, сама! Это что-то нереальное вообще было. А еще обстановка была какая-то волшебная: пустыня, закат и лошади...
Теперь появилась мечта научиться ездить верхом более профессионально. Как думаете, получится? Кто давно занимается верховой ездой, подскажите, сколько нужно времени, чтобы научиться этому хорошо?" — написала фигуристка в соцсетях.
Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.
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