Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:38

Валиева выступила под «Половецкие пляски» на спектакле в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, посвященному 80-летию снятия блокады города.

Валиева вышла под аранжировку музыки из оперы «Князь Игорь» — «Половецкие пляски». Бронзовая призерка чемпионата России сделала тройной тулуп и тройной сальхов.

Согласно сообщениям СМИ, 29 января должно быть вынесено решение CAS по делу об антидопинговом нарушении Валиевой.

Фигурное катание
Камила Валиева
1
1
Читайте также
Венгерский политик заявил о претензиях на Закарпатье после поражения Украины
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в открытии зимовочного комплекса в Антарктиде
Аксенов сообщил о задержании в Крыму всех совершивших теракты диверсантов
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Санкт-Петербурга ответила на комментарии про лишний вес фигуристов

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости