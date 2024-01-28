Валиева выступила под «Половецкие пляски» на спектакле в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, посвященному 80-летию снятия блокады города.

Валиева вышла под аранжировку музыки из оперы «Князь Игорь» — «Половецкие пляски». Бронзовая призерка чемпионата России сделала тройной тулуп и тройной сальхов.

Согласно сообщениям СМИ, 29 января должно быть вынесено решение CAS по делу об антидопинговом нарушении Валиевой.