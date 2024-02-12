Мозалев рассказал, что иногда испытывает сомнения после перехода к Тутберидзе

Фигурист Андрей Мозалев поделился мнением о переходе к тренеру Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, он иногда испытывает сомнения по поводу своего решения.

«А вдруг что-то не получится, вдруг это все зря, в любом случае это серьезный шаг и риск, хотя очень доверяю своим новым тренерам», — цитирует фигуриста ТАСС.

Мозалев перешел из группы Кирилла Давыденко к Тутберидзе в середине января.

«С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода