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12 февраля, 17:05

Мозалев рассказал, что иногда испытывает сомнения после перехода к Тутберидзе

Руслан Минаев
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Фигурист Андрей Мозалев поделился мнением о переходе к тренеру Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, он иногда испытывает сомнения по поводу своего решения.

«А вдруг что-то не получится, вдруг это все зря, в любом случае это серьезный шаг и риск, хотя очень доверяю своим новым тренерам», — цитирует фигуриста ТАСС.

Мозалев перешел из группы Кирилла Давыденко к Тутберидзе в середине января.

«С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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