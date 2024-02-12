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12 февраля, 14:20

Волочкова считает, что до Валиевой докопались: «Вставляют палки в колеса»

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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» прокомментировала отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований на 4 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Это полнейшая несправедливость. Когда меня спрашивают: «Анастасия, кем бы вы стали, если бы не балериной?», — я говорю: «Я все равно бы стала балериной, потому что я ею рождена». То же самое с Камилой Валиевой. Просто до нее докопались, хотя она доказала свой профессионализм. Завоевала те награды, которые многим не снились. И сейчас ей просто вставляют палки в колеса. Человека отстранять от спорта, которому она посвятила всю свою жизнь, за что? Из-за того, что что-то нашли в крови. У меня глубочайшее убеждение, что допинг — это просто повод и те люди докопались до анализов человека, который кровью и потом доказывал на соревнованиях свои силы, просто сами ничего делать не умеют», — сказала Волочкова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Камила Валиева
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