«С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода

Новичок группы Тутберидзе — о сложном решении и будущем.

20-летний Андрей Мозалев — главный ньюсмейкер недели. Он круто развернул свою жизнь — переехал из Петербурга в Москву и перешел от Кирилла Давыденко, с которым рос с 8 лет и дорос до титула чемпиона мира среди юниоров и участия в Олимпиаде, к Этери Тутберидзе, у которой почти не было в группе топовых русских одиночников.

«СЭ» расспросил Андрея о причинах выхода из зоны комфорта и предложил прокомментировать заголовки последних дней — слова Бестемьяновой о риск травмы, Жулина — о возможной смене гражданства, ТАСС — о конфликтах с бывшим тренером.

И вот я стою и говорю слова об уходе. Как во сне

— Андрей, много чего было написано и сказано за последние дни, интересно послушать мнение из первых уст. Во-первых, как ты решился на переход?

— Принял решение, что надо что-то менять в жизни, причем кардинально. И наверное, самый логичный способ — переход к другому тренеру. Конечно, это мое решение, принимал я его сам. Без того, чтобы я сам захотел это сделать, ничего не случилось бы.

— Почему Этери Георгиевна?

— Думаю, могу сказать, что другие варианты не рассматривал, только этот. Конечно, было очень тяжело решиться, мы с Кириллом Анатольевичем уже давно работаем, он для меня стал больше, чем тренер. Я проживал все эти внутренние метания в себе, очень переживал, уже с самого момента, когда начали появляться такие мысли. Ну и когда точно знал, что буду переходить, то обострились. Да до сих пор осадок остался.

— А что за эмоция? Стыд?

— Эмоции менялись, но... просто я никогда не думал, что когда-нибудь такое скажу — «я ухожу к другому тренеру». И вот я стою и говорю эти слова. Будто во сне, на самом деле. До приезда в Москву, да даже первый день тренировок катался как в нереальном мире. Не думал, что такое произойдет в моей жизни. Но в целом меня все знакомые, родственники поддерживали в этом выходе из зоны комфорта.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— С Кириллом Анатольевичем как расстались? В СМИ писали, что у вас случались конфликты.

— Нет, конфликтов не было. Понятно, бывают рабочие моменты, но не более того. В моем понимании у нас все было достаточно гладко. Реакция на мои слова тоже была нормальная, мне кажется, Кирилл Анатольевич был готов. Он сам в принципе говорил, что мне нужно что-то менять. Он тоже человек и хочет, чтобы я добился успехов, своих целей и пошел дальше. И желает мне добра, верю.

— Что дарят при уходе одиночника от тренера-мужчины? Цветы?

— Да, все равно букет. Кирилл Анатольевич совсем не пьет алкоголь, так что тут не так просто выбрать... (смеется)

— Что тебе дал в этой жизни Кирилл Анатольевич?

— Все. Все, чего я добился на данный момент, его заслуга. Благодаря нему я стал тем фигуристом, которым стал.

Готов отдать все, чтобы достичь целей как фигурист. В том числе пойти на риск

— Этери Георгиевна удивилась такому повороту?

— Это лучше у нее спрашивать. (смеется) У нас не было какого-то судьбоносного разговора, пафосных слов. Даже ее присутствие на катке в принципе все за себя говорит.

— То есть без собеседований, просмотров?

— Ну какой просмотр на таком уровне? Это смешно. Читал слухи, что якобы в Москве на шоу я ходил на просмотр к Этери Георгиевне. Ну о чем вы говорите? Решать, возьмут тебя или нет? Это бред полный.

— Ты уже почувствовал изменения в тренировочном процессе?

— Мало еще времени, чтобы рассуждать о графике. Могу сказать, что больше льда. Какого-то конкретного плана по неделям, годам мы пока не строили.

— Наверняка читал, что говорила Наталья Бестемьянова — мол, она опасается, что ты можешь травмироваться, сломаться.

— Да, читал. Я бы не сказал, что нагрузки настолько драматичные. Когда переходил, вообще об этом не думал, потому что сейчас готов все сделать и отдать, чтобы достичь своих целей как фигурист. В том числе идти на риск, окей, если кто-то так думает. Я готов на все. Цель — стать лидером мужского одиночного катания в России, на данный момент так. Но цели еще выше, конечно, и не ограничиваются российскими стартами.

— Продолжаю кидаться в тебя заголовками последних дней — еще писали, что ты скоро сменишь гражданство. А про это что скажешь?

— Скажу, что я сам не хочу его менять и никогда не хотел. Я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях.

— А если на дворе 2026, 2029 год, а ничего не меняется?

— Еще буду кататься и вижу себя в сборной России.

Когда смотришь на девочек, голова начинает работать быстрее

— Неужели, если ты с кем-то советовался, не звучало — в «Хрустальном» же только успешные девочки, мальчиков не было...

— Ну, я и так прекрасно в курсе всей ситуации, без чьих-то слов. Но посмотрев, как вернулся Даня Самсонов и сейчас на чемпионате России выступил после травмы... Это не просто так, тоже о чем-то говорит. Хочу опровергнуть в работе с Этери Георгиевной стереотип о том, что у нее не получается в мужском одиночном катании.

— Насколько тебе важно наличие спарринг-партнеров? Наверное, главными из них будут девочки.

— Есть Даня как минимум. Девочки не то, что спарринг-партнеры, а я смотрю на них, и мне тоже хочется к этому прийти. Это очень впечатляет, когда ты смотришь на эти прыжки и работу. Голова начинает по-другому работать — быстрее. Я бы хотел вернуть четверной флип, другие прыжки освоить.

— Еще одно популярное мнение — теперь тебе будут ставить оценки выше.

— Ну, это ты уже поднимаешь политические темы, промолчу. Мое дело кататься, а судьи делают свою работу.

— Программы будете менять?

— На Спартакиаду я точно поеду с этими программами, смысла менять нет.

Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А на чемпионат по прыжкам?

— Меня спрашивала Этери Георгиевна, хочу ли я на турнир, но ответил — скорее нет. Потому что только переехал и нужно решить все бытовые проблемы, вряд ли я потяну еще и прыжковый. Даже морально будет тяжело.

— Как тебе вообще в Москве, удалось наладить быт, решить вопрос с жильем? Тренеры помогают?

— В процессе решения вопросов, вот сам езжу, все делаю, никого не прошу, если что.

— Ты говорил, что хочешь многое поменять в жизни, включая вид из окна.

— Да, вид из окна точно поменяется. (смеется) Хобби я тут тоже ищу, бильярд тот же. Буду даже один играть, хочу даже найти тренера в московской академии бильярда и улучшать свои навыки. Насчет турниров пока не знаю, думаю, до них далеко, мне бы научиться хорошо играть в русский бильярд. Но это, конечно, сейчас не главное.