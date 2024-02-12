Распалась пара Кадыровой и Колесова

Тренер Артур Минчук сообщил, что фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов больше не будут выступать в паре.

По словам Минчука, это произошло из-за травмы 23-летнего Колесова.

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнера. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный», — цитирует Минчука ТАСС.

В текущем сезоне Кадырова и Колесов стали бронзовыми призерами этапа Гран-при России. Они стали седьмыми на чемпионате России.