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12 февраля, 17:31

Распалась пара Кадыровой и Колесова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Артур Минчук сообщил, что фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов больше не будут выступать в паре.

По словам Минчука, это произошло из-за травмы 23-летнего Колесова.

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнера. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный», — цитирует Минчука ТАСС.

В текущем сезоне Кадырова и Колесов стали бронзовыми призерами этапа Гран-при России. Они стали седьмыми на чемпионате России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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