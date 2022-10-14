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Сегодня, 16:59

ФФККР подтвердила, что чемпионат России по прыжкам пройдет в Петербурге

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина подтвердила «СЭ», что чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

Сегодня «СЭ» заметил, что в официальном календаре сезона, обновленном 3 октября, турнир был перенесен в Москву. Видимо, речь идет об ошибке — в скором времени после публикации новости о переносе место проведения снова сменилось на Санкт-Петербург.

Турнир пройдет 3-4 декабря.

Фигурное катание
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Чемпионат России по прыжкам фигуристов перенесен из Санкт-Петербурга в Москву

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