ФФККР подтвердила, что чемпионат России по прыжкам пройдет в Петербурге

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина подтвердила «СЭ», что чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

Сегодня «СЭ» заметил, что в официальном календаре сезона, обновленном 3 октября, турнир был перенесен в Москву. Видимо, речь идет об ошибке — в скором времени после публикации новости о переносе место проведения снова сменилось на Санкт-Петербург.

Турнир пройдет 3-4 декабря.