Туктамышева в Питере / Первый Всероссийский турнир сезона / Успех команды Мишина. Фигурный Live — в 21:00

В пятницу, 14 октября, на YouTube-канале «Спорт-экспресса» «Кваксель» пройдет прямой эфир. Начало — 21:00, ведущая — Анастасия Рацкевич. Вместе с нашим постоянным экспертом — фигуристкой и тренером Бетиной Поповой мы обсудим последние новости из мира российского и мирового фигурного катания.

Мы поговорим про:

— Выступления российских фигуристов в Питере

— Старт сезона Елизаветы Туктамышевой

— Четверные прыжки: теперь прыгают и 11-летние

— Депрессия в спорте: как с этим сталкиваются спортсмены

Присоединяйтесь!