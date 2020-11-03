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ФФККР: Медведева не будет заявляться на этап Кубка России в Казани

09:38
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
Евгения Медведева. Фото "СЭ"
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Фигуристка Евгения Медведева не будет дозаявляться на третий этап Кубка России в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ФФККР.

20-летняя спортсменка пропустила первый и второй этапы КР из-за обострившейся травмы спины. Этап Кубка России считается отборочным турниром на чемпионат России в Челябинске, который пройдет в декабре. В турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах кубка страны.

Этап чемпионата России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9900817

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