ФФККР: Медведева не будет заявляться на этап Кубка России в Казани

Фигуристка Евгения Медведева не будет дозаявляться на третий этап Кубка России в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ФФККР.

20-летняя спортсменка пропустила первый и второй этапы КР из-за обострившейся травмы спины. Этап Кубка России считается отборочным турниром на чемпионат России в Челябинске, который пройдет в декабре. В турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах кубка страны.

Этап чемпионата России в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.