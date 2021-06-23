ФФККР дала разрешение на переход фигуриста Самойлова в сборную Польши

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что Владимир Самойлов получил разрешение представлять на соревнованиях Польшу. О намерении фигуриста сменить спортивное гражданство стало известно 18 мая.

«Самойлов получил наше разрешение представлять Польшу. Тренироваться он будет тоже в Польше. За какую страну спортсмен получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться», — приводит слова Горшкова «РИА Новости».

Самойлов — победитель и призер этапов Кубка России и юниорского «Гран-при». Его наилучшим достижением на чемпионатах России является шестое место в 2018 году.

Спортсмен тренировался у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, а последний сезон провел в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.