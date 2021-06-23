Президент ФФККР поздравил Трусову с днем рождения

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поздравил Александру Трусову с днем рождения. 23 июня спортсменке исполнилось 17 лет.

«Это очень талантливая девочка. Конечно же, по-своему уникальная. Могу только пожелать ей дальнейших успехов и новых побед, чтобы у нее все складывалось. Ожиданий от ее олимпийского сезона у меня нет, я никогда не прогнозирую. Всегда хочется надеяться на лучшее, вот и все.

Она единственная, насколько я знаю, кто с тем или иным успехом прыгает все пять разновидностей четверных. И как долго она сможет еще их выполнять, сложно сказать, это очень индивидуально. Будем надеяться, что она будет продолжать нас радовать своими четверными прыжками», — цитирует Горшкова «Гзаета.Ru».

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.