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Президент ФФККР поздравил Трусову с днем рождения

13:46
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поздравил Александру Трусову с днем рождения. 23 июня спортсменке исполнилось 17 лет.

«Это очень талантливая девочка. Конечно же, по-своему уникальная. Могу только пожелать ей дальнейших успехов и новых побед, чтобы у нее все складывалось. Ожиданий от ее олимпийского сезона у меня нет, я никогда не прогнозирую. Всегда хочется надеяться на лучшее, вот и все.

Она единственная, насколько я знаю, кто с тем или иным успехом прыгает все пять разновидностей четверных. И как долго она сможет еще их выполнять, сложно сказать, это очень индивидуально. Будем надеяться, что она будет продолжать нас радовать своими четверными прыжками», — цитирует Горшкова «Гзаета.Ru».

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/23/n_16144904.shtml

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