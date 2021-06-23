Алена Леонова считает, что Трусовой пойдет на польщу возвращение в группу Тутберидзе

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о перспективах в олимпийском сезоне Александры Трусовой. Леонова считает, что Трусовой пойдет на пользу возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

«Саша вернулась в прежний состав группы, это должно принести свои плоды. Когда только вышла троица Трусова — Щербакова — Косторная, было больше уверенности, что из них троих именно Саша быстрее доберется до Олимпиады. И сейчас мое мнение не поменялось, хотя, конечно, все будут бороться. Ей нужно быть на голову выше», — сказала Леонова «Газете.Ru».

Алена также прокомментировала физическую форму Трусовой и поделилась предположением, как долго она еще сможет выполнять свои фирменные четверные прыжки.

«Саша — достаточно «мышечная», я бы не сказала, что у нее есть склонность к полноте. Если она будет следить за весом и фигурой — насколько я знаю, техника построена таким образом, что четверные девчата могут прыгнуть только в определенном весе, — то все будет хорошо. Но я знаю ее характер — она просто кремень и не позволит себе лишнего, будет еще долго-долго кататься», — заключила Леонова.

Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае прошлого года, но в мае этого года двукратный олимпийский чемпион объявил о прекращении сотрудничества и сообщил, что фигуристка возвращается в старую-новую школу.