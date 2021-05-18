ФФККР получила заявление фигуриста Самойлова о желании выступать за Польшу

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила от 22-летнего фигуриста Владимира Самойлова заявление о намерении выступать за сборную Польши.

«Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято», — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Самойлов — победитель и призер этапов Кубка России и юниорского «Гран-при». Его наилучшим достижением на чемпионатах России является шестое место в 2018 году.

Самойлов тренировался у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, а последний сезон провел в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.