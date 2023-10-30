Энберт считает, что пока что спортсменки «Хрустального» выглядят сильнее остальных

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал ситуацию с усилившейся конкуренцией между школами в женском катании.

«Я бы не делал акцент на этом. Сейчас много этапов Гран-при. Сложно даже просто собрать в группе столько спортсменов, которые будут на каждом этапе занимать призовые места. Это должна быть команда суперлидеров. Конечно, другие школы тоже подтягиваются. Все смотрят и перенимают какие-то приемы и методы, конкуренция усиливается. Мы по-прежнему видим прекрасных спортсменок штаба Этери Георгиевны, они побеждают на других этапах. В команде катаются действующая чемпионка России и победительница финала Гран-при. Школ с сильными спортсменками много, но здесь все измеряется медалями. Пока что, мне кажется, спортсменки «Хрустального» выглядят сильнее остальных», — приводит слова Энберт Metaratings.ru.

На прошедшем этапе Гран-при России в Красноярске ни одна из учениц Этери Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал на взрослых соревнованиях.